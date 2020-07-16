В Киеве убили следователя СБУ, который расследовал преступления на Донбассе

В Киеве нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. Об этом стало известно «УНН» из собственных источников в правоохранительных органах.

Тело мужчины обнаружили в столице по улице Иорданской около 2 часов ночи. Полиция прибыла на вызов и обнаружила мужской труп с признаками насильственной смерти. Предварительным осмотром обнаружены следы крови у правого уха. У мужчины были вывернуты карманы брюк, снята обувь.

Позже было установлено, что убитый — следователь по особо важным делам СБУ Роман Закладный. По имеющейся у УНН информации, он занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Мужчина должен был сегодня выйти на пенсию.

Источник: sprotyv.info

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