В Киеве задержан житель Донецка, который из окна стрелял по прохожим

Правоохранители задержали мужчину, который в Оболонском районе Киева из окна напротив ТЦ «Дрим Таун» стрелял по прохожим.

«Нарушитель задержан. В Украине такое поведение не допустимо», — сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в телеграм-канале.

При этом на видео мужчина называет людей, по которым стрелял, «хохлами» и говорил, что «служит России и Путину».

Правоохранители вычислили стрелка и пришли к нему домой. Во время допроса он заявил, что это была «шутка» и он «не очень понимал, что говорит». По словам мужчины, ему хотелось, чтобы «было смешно».

По данным правоохранителей, стрелок родом из Марьинки (Донецкая обл.).

Источник: nigroll.com

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