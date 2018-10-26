В Китае в детском саду женщина ранила ножом 14 детей

Ножевые ранения получили, по меньшей мере, 14 детей во время нападения на детский сад в городе Чунцин на юго-западе Китая.

По данным полиции, 39-летняя женщина зашла в детское учреждение с кухонным ножом в пятницу утром, когда дети играли на площадке.

Указано также, что мотивы ее нападения остаются неизвестными.

Однако некоторые местные СМИ сообщают, что женщина была недовольна действиями власти.

Нападавшую арестовали на месте инцидента.

Добавим, в соцсетях распространили видео, на которых зафиксировано, как раненых детей выводят из детсада. У некоторых из них видны порезы на лицах. На других видео видно, как нападавшую забирают полицейские.

Следует отметить, что местные СМИ сообщили о двух погибших детях, однако правоохранители это опровергли и призвали не распространять слухи.

В начале октября в городе Нинбо (Китай) вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, а затем совершил наезд на людей на автомобиле. Инцидент произошел в районе Бэйлунь. Так, мужчина после личного конфликта ранил ножом прохожих, а затем наехал на толпу на автомобиле. В результате погибли два человека, а 16 получили ранения. Подозреваемого задержали.

Агентство Телевидения Новости