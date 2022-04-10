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В Києві затримали громадянку Росії, яка передавала відео переміщення військової техніки ЗСУ

В Києві затримали громадянку Росії, яка передавала відео переміщення військової техніки ЗСУ

Патрульна поліція Києва виявила у трьох районах столиці диверсантів та зрадників, які фотографували позиції ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Зокрема, у Солом'янському районі інспектори звернули увагу на чоловіка, який порушував комендантську годину. У телефоні затриманого патрульні виявили фото блок-постів та обстріляних ракетами об'єктів.

Ще одного зловмисника затримали у Подільському районі, неподалік позицій ЗСУ. "Затриманий виявився любителем російської пропаганди, про що засвідчила величезна кількість груп у його телефоні", - зазначили у поліції.

А у Дніпровському районі на блокпосту затримана громадянка Росії, у телефоні якої патрульні знайшли відео переміщення військової техніки ЗСУ, яке вона надсилала у Росію.

Затриманих патрульні передали працівникам СБУ.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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