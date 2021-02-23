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В Конго атаковали колонну миссии ООН: убит посол Италии
Посол Италии в Конго и офицер итальянской полиции были убиты в понедельник, когда ехали по территории страны в колонне миссии ООН. Об этом сообщило министерство иностранных дел Италии, передает агентство «АР».
В кратком заявлении министерства говорится, что Лука Аттанасио и офицер были убиты в Гоме. Они ехали в колонне миссии ООН по стабилизации в Конго. Других подробностей на данный момент нет.
Источник: sprotyv.info
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