В квазіутворенні «ДНР» практично не залишилось «народних міліціонерів»

Більшість загинула в боях під Маріуполем

▫️У боях на маріупольському напрямку окупанти залучили весь особовий склад так званої «МВС ДНР». Включно з військовослужбовцями «внутрішніх військ ДНР» і курсантами «Донецької академії МВС».

Встановлено, що за час участі у бойових діях «МВС ДНР» зазнало великих втрат:

Маріупольський напрямок:

- до 1000 осіб безповоротні втрати (включно 26 курсантів);

- понад 2800 осіб санітарні втрати;

Інші напрямки:

- близько 500 осіб безповоротні втрати;

- близько 2100 осіб санітарні втрати.

▫️Брак «правоохоронців» призвів до погіршення ситуації з підтримкою «громадського правопорядку» і значно ускладнив подальшу примусову мобілізацію.

▫️«Міністр внутрішніх справ ДНР» ухвалив рішення про призначення спеціального службового розслідування відносно начальника «Донецької академії МВС» та начальників апарату «ВВ МВС» за фактом втрат серед особового складу.

За інформацією Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

