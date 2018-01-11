В Ленинском райсуде Харькова больше некому рассматривать дело Штепы

Как и предыдущая коллегия, новая тройка обосновала своё решение «обстоятельствами, которые вызывают сомнения относительно возможности непредвзятого рассмотрения всеми судьями Ленинского районного суда».

Как стало известно в ходе сегодняшнего заседания, правоохранители открыли уголовное производство «по факту получения судьями Ленинского райсуда неправомерной выгоды», связанной с делом экс-мэра Славянска Нели Штепы. К основаниям для самоотвода судьи также отнесли семейную ситуацию одного из членов коллегии.

«Согласно положению ст. 75 УПК Украины, есть основания для самоотвода. Кроме того, судья Евтифиев, который является переселенцем из зоны АТО, где на сегодняшний момент остаются проживать его мать и другие близкие родственники, заявляет о невозможности принимать участие в данном уголовном производстве из опасений за их жизнь и здоровье, что влияет на его предвзятость и объективность», — зачитал заявление председательствующий в коллегии.

Обвинение выступало против удовлетворения самоотвода. «Уголовное производство, о котором идёт речь в заявлении о самоотводе, фактовое, не в отношении конкретных лиц. Указанные судьи раньше не принимали участие в рассмотрении каких-либо вопросов, которые относятся к делу, которое рассматривается сейчас», — заявила прокурор.

Обвиняемая и защита самоотвод поддержали.

После перерыва судьи, которые рассматривали заявление о самоотводе, его удовлетворили.

Теперь в Ленинском районном суде больше не осталось тройки судей, которая могла бы рассматривать дело Штепы, сообщили в прокуратуре Харьковской области.

«Завтра дело направят в апелляционный суд для определения нового суда, где будет слушаться это дело», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Суды и состав судей в деле Штепы менялись неоднократно. Год назад самоотвод заявил судья Червонозаводского райсуда Виктор Ежов, после того, как стало известно, что в его отношении открыто уголовное производство по ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации). В июле 2017-го прокурор Харьковской области Юрий Данильченко, отвечая на вопрос журналистов о ходе расследования, заявил, что подозреваемых в этом деле нет.

Трансляция сегодняшнего заседания доступна на канале «Судова влада України» в YouTube.

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