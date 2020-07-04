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В лифте одной из многоэтажек на Гагарина мужчина напал на женщину

В лифте одной из многоэтажек на Гагарина мужчина напал на женщину

Мужчина нанес ножом 37-летней женщине телесные повреждения и украл у нее золотые украшения. ЧП произошло 3 июля около 16:30 в лифте дома по проспекту Гагарина.

Как сообщили в ГУНП Харьковскойо области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Основянского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению личности неизвестного и его задержанию.

Агентство Телевидения Новости

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