В Лозовой раскрыли серию уличных грабежей

В течение месяца в совершении грабежей на Харьковщине полицейские разоблачили три группы злоумышленников, которые являются жителями Лозовского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, в начале октября в полицию обратился 47-летний житель Лозовой. Он заявил, что двое неизвестных открыто завладели его барсеткой, в которой находились деньги в сумме 5000 гривен.

В грабеже полицейские разоблачили 34-летнего жителя Лозовой и 37-летнего жителя села Екатериновка. У них изъяли вещественные доказательства причастности к преступлению.

Позже в полицию поступило заявление от 30-летнего мужчины. Он сообщил, что двое злоумышленников избили его, отобрали ноутбук, мобильный телефон и деньги.

В тот же день полицейские задержали злоумышленников. Ими оказались ранее судимые жители Лозовой - 39 и 40 лет. В них полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

На следующий день полицию поступило сообщение от 41-летнего жителя села Новая Ивановка Лозовского района. Он рассказал, что неизвестные завладели его мопедом, который находился в гараже.

Правоохранители установили, что злоумышленники проникли на территорию домовладения потерпевшего, когда он находился дома. Заявитель видел, как злоумышленники вошли в его гараж, двери в которого были открыты, и похитили мопед.

По подозрению в данном ограблении полиция задержала 23-летнего жителя с.Новая Ивановка и его 16-летнего подельника из Лозовой.

По всем данным фактам следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Всем задержанным злоумышленникам сообщено о подозрении о совершении уголовных преступлений.

Каждому из задержанных грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

Агентство Телевидения Новости