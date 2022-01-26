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В Лозовском районе безработный ограбил мужчину возле мусорки: грабителя задержали

Полиция задержала мужчину, который с ножом напал на жителя Харьковщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о нападении на 51-летнего мужчину возле мусорника по улице Кольцевой в городе Первомайском поступила в полицию Лозовского района 26 января в 02:48 со службы 102. Злоумышленник нанес потерпевшему резаные раны шеи и грудной клетки, после чего завладел его мобильным телефоном и скрылся.  

В совершении разбоя правоохранители разоблачили 46-летнего безработного жителя Лозовского района. Вещественные доказательства изъяты.

26 января мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет. Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время полицейские проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных и других преступлений, совершенных на территории Харьковской и других областей Украины.

Агентство Телевидения Новости

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