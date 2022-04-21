В Ліпцах місцевий депутат перейшов на бік окупантів

Депутат Липецької сільської ради Вадим Кудіков з початком збройної агресії РФ перейшов на бік ворога та зайняв посаду так званого «голови адміністрації с. Липці Харківської області». Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Депутат надав представникам держави-агресора доступ до приміщень Глибоцької та Липецької сільських рад Харківського району. Крім того, він передав окупантам інформацію про оптимальні шляхи пересування територіями вказаних громад та дані щодо місцевих мешканців, які брали участь у проведенні АТО/ООС.

Зазначений депутат організував та проводив збори з мешканцями Липецької громади, під час яких агітував їх до лояльного ставлення як до окупаційних військ, так і до країни-агресора.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими Управління СБ України заочно повідомлено про підозру депутату Липецької сільської ради Харківського району у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

У зв’язку з переховуванням депутата від слідства наразі вживаються заходи з дотримання процедури вручення повідомлення про підозру, після чого буде вирішено питання про його затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости