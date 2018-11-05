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В Малайзії українку засудили до довічного ув’язнення

В Малайзії українку засудили до довічного ув’язнення

Клавдію Лопаткіну затримали в грудні 2015 року в міжнародному аеропорту на острові Пінанг

Громадянку України Клавдію Лопаткіну засудили до довічного ув’язнення за перевезення наркотиків у Малайзії.

Таке рішення 5 листопада ухвалив Верховний суд країни, повідомляють місцеві і західні ЗМІ.

Згідно з вироком, 24-річну Лопаткіну визнали винною в перевезенні більш, ніж 1,5 кілограма наркотиків.

Жінку затримали в грудні 2015 року в міжнародному аеропорту на острові Пінанг. Працівники митниці знайшли кокаїн у кількох коробках з-під шоколаду, які вона везла з собою.

На момент арешту Лопаткіна була вагітна і народила дитину у в’язниці в серпні 2016 року. У грудні 2017-го її виправдали, однак прокуратура подала апеляцію на вирок.

Начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Василь Кирилич повідомив, що адвокат української громадянки має право подати апеляцію протягом 14 днів. 

Источник:http://glavcom.ua

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Темы: тюрьма

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