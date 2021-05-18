В Маріуполі виявили контрафактних цигарок на 8 млн грн

Співробітники Управління оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ГУ ДФС у Донецькій області та працівники Головного оперативно-розшукового відділу Донецького прикордонного загону Державної прикордонної служби України під процесуальним керівництвом Лівобережної окружної прокуратури Донецької області зупинили незаконне розповсюдження тютюнових виробів.

Правоохоронці викрили групу осіб, які організували зберігання та збут тютюнових виробів з можливо підробленими марками акцизного податку та контрафактних тютюнових виробів.

Виготовлення цигарок, під брендами відомих марок, здійснювалося з порушенням технології на тютюнових фабриках, що розташовані на території України та тимчасово непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей.

Вказані тютюнові вироби фігуранти зберігали на складі у м. Маріуполь. На склад завозили подрібненими партіями в обхід внутрішніх контрольних пунктів. Реалізація здійснювалась кінцевим покупцям через підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

За результатами санкціонованих обшуків в складському та офісному приміщеннях, було виявлено понад 160 000 пачок тютюнових виробів частина яких з ймовірно підробленими марками акцизного податку.

Орієнтовна вартість виявлених контрафактних виробів становить понад 8 млн гривень.

За попередніми підрахунками фахівців, в разі незаконної реалізації такої партії тютюнових виробів, втрати бюджету у вигляді несплаченого акцизного податку могли скласти майже 4,5 млн гривень.

Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження.

Источник: sfs.gov.ua

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