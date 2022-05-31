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В Маріуполі з’явилися нові братські могили, — радник мера

В Маріуполі з’явилися нові братські могили, — радник мера

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про те, що оцінка вбитих російською армією цивільних може суттєво збільшитися.

За даними радника, на Старокримському кладовищі впродовж місяця з‘явилося 25 нових секторів траншейного типу. Тіла вкладають в кілька шарів, а потім «маскують» табличками як індивідуальні поховання.

Всього з середини квітня окупанти поховали в братських могилах не менше 16 тисяч маріупольців – біля селищ Старий Крим, Мангуш та Виноградне.

Ще близько 5 тисяч людей було поховано комунальними службами до середини березня.

Під завалами, на стихійних кладовищах та в тимчасових моргах досі залишаються тисячі тіл.

«Ми оцінювали кількість загиблих маріупольців в 22 тисячі. Але все більше фактів говорить, що наслідки злочину рашистів значно страшніші. Це потребує особливої уваги світової спільноти, як і жахливе становище місцевого населення в окупації», – наголошує мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Источник: sprotyv.info

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