В Мелитополе пьяные оккупанты врезались в скорую помощь

Утром 9 мая в оккупированном городе произошло очередное ДТП с участием российских военных. В районе моста на Новый Мелитополь автомобиль рашистов протаранил карету скорой помощи.

Об сообщает издание РИА Мелитополь.

«С самого утра, несмотря на полный запрет на алкоголь, российские фашисты уже были пьяны и протаранили автомобиль медиков. Количество пострадавших пока неизвестно», - говорится в сообщении.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/16422

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