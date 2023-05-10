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В Мелитополе пьяные оккупанты врезались в скорую помощь

В Мелитополе пьяные оккупанты врезались в скорую помощь

Утром 9 мая в оккупированном городе произошло очередное ДТП с участием российских военных. В районе моста на Новый Мелитополь автомобиль рашистов протаранил карету скорой помощи.

Об сообщает издание РИА Мелитополь.

«С самого утра, несмотря на полный запрет на алкоголь, российские фашисты уже были пьяны и протаранили автомобиль медиков. Количество пострадавших пока неизвестно», - говорится в сообщении.

#авария #оккупанты

Джерело: https://t.me/infosprotyv/16422

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