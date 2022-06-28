В Мелитополе российские военные отбирают квартиры эвакуировавшихся горожан

В оккупированном Мелитополе рашисты начали отбирать квартиры эвакуировавшихся горожан.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

«Мы живём на Интеркультурной. Новый Мелитополь. Вчера в нашу квартиру позвонили люди в военной форме и стали интересоваться, куда девались соседи? Так и говорят: «Мы уже неделю наблюдаем за окнами их квартиры. Свет по вечерам не горит. Где они»? Я ответила, что люди выехали. Тогда они стали интересоваться, кому они оставляли ключи. Я честно ответила, что не знаю. А когда спросила, что теперь будет с соседской квартирой, солдаты ответили коротко: «У нас на неё имеются свои виды» Это вообще нормально: вторглись в наш город, а теперь ещё и жилье могут отобрать?» – сообщает в социальных сетях один из жителей Нового Мелитополя.

Кстати, жители Героев Украины также наблюдают каждый день картину, как из отжатой квартиры покинувшего Мелитополь известного бизнесмена по утрам забирают одного из представителей фсб. Сопровождают его на отжатом у полиции автомобиле. Как правило, фсбшники находят себе временных невест из местных жриц любви и те также селятся в краденные квартиры и дома мелитопольцев, ездят на краденных автомобилях. Более того, еще и выкладывают в социальные сети фото, хвастаясь чужими хоромами.

А в Охримовке Кирилловской общины орки со своими приспешниками проводят так называемую перепись населения, что больше всего похоже на декларирование доходов и имущества. В дома к местным жителям приходит почтальон и вручает некую бумагу, которую необходимо заполнить.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»