В Мелитопольском районе оккупанты будут урезать земельные паи у фермеров

Псевдо-руководитель Мелитопольской администрации Андрей Сигута заявил о том, что у местных жителей будут урезать земельные паи.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

По его словам, по законам рф у частников не может быть сад площадью более 4 га. Излишки придется отдать в пользу некоего колхоза. Сады предприятия «Мелитопольская черешня» оккупанты намерены экспроприировать и раздать «нуждающимся». Урезать будут и земельные паи сельчан.

Информацию подтвердил и мэр Мелитополя Иван Федоров.

— Сигута уже рассказывает, что по российскому законодательству на одного человека не может быть больше 4 га земли. Хотя по украинскому законодательству у большого числа людей есть по 6, 8,10 и более га земли. Тем самым, они уже готовят население к экспроприации садов, земельных паев, — сообщил Иван Федоров в прямом эфире.

Кстати, такая практика уже во всю применяется на захваченных рашистами территориях Луганской области. Так глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в национальном телемарафоне рассказал, что россияне забирают у фермеров землю.

Более того, за фермерами они ставят «смотрящих». Создаются также условные колхозы, в которые местные аграрии требуют отдавать все свое имущество.

Был случай, когда во время совещания с местными фермерами мужчина не согласился на условия оккупантов. Он просто во время собрания встал и сказал, что отказывается выполнять требования оккупантов. Вечером к его двору подъехал БТР и фермера расстреляли.

На собрании фермеров Андрей Сигута также сообщил, что администрация будет централизовано принимать черешню под реализацию, но не у рядовых сельчан, а у владельцев хозяйств. Оплата за ягоду после съема и поставки. Обещанная цена приема 3-4 доллара за килограмм, но в гривневой валюте.

Источник: sprotyv.info

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