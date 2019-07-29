В Мерефе обокрали автомобиль харьковчанина
Правоохранители задержали 24-летнего безработного харьковчанина, который обокрал автомобиль в Мерефе.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 26 июля в полицию обратился 49-летний харьковчанин и сообщил, что из багажника его автомобиля похитили барсетку с деньгами, документами и ключами.
Потерпевший сообщил, что багажник авто он оставил открытым.
Злоумышленника задержали через полчаса. Как выяснилось, парень проходил мимо машины и увидел, что багажник открыт и в нем лежит барсетка. Воспользовавшись отсутствием водителя, злоумышленник схватил её и быстро ушел.
Вещественное доказательство полицейские изъяли.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит лишение свободы на срок до 3 лет.