В Мерефе обокрали автомобиль харьковчанина

Правоохранители задержали 24-летнего безработного харьковчанина, который обокрал автомобиль в Мерефе.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 26 июля в полицию обратился 49-летний харьковчанин и сообщил, что из багажника его автомобиля похитили барсетку с деньгами, документами и ключами.

Потерпевший сообщил, что багажник авто он оставил открытым.

Злоумышленника задержали через полчаса. Как выяснилось, парень проходил мимо машины и увидел, что багажник открыт и в нем лежит барсетка. Воспользовавшись отсутствием водителя, злоумышленник схватил её и быстро ушел.

Вещественное доказательство полицейские изъяли.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости