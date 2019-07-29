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В Мерефе обокрали автомобиль харьковчанина

В Мерефе обокрали автомобиль харьковчанина

Правоохранители задержали 24-летнего безработного харьковчанина, который обокрал автомобиль в Мерефе.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 26 июля в полицию обратился 49-летний харьковчанин и сообщил, что из багажника его автомобиля похитили барсетку с деньгами, документами и ключами. 

Потерпевший сообщил, что багажник авто он оставил открытым.

Злоумышленника задержали через полчаса. Как выяснилось, парень проходил мимо машины и увидел, что багажник открыт и в нем лежит барсетка. Воспользовавшись отсутствием водителя, злоумышленник схватил её и быстро ушел. 

Вещественное доказательство полицейские изъяли. 

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости

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