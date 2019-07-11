В Московском районе мужчина ударил ножом в живот сожительницу

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области сообщили, что вечером 10 июля харьковачнин напал на сожительницу с ножом, сейчас ее состояние удовлетворительное.

10 июля около 22:00 напротив одного из домов на улице Героев Труда в результате семейной ссоры мужчина нанес ножевое ранение своей сожительнице. Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции от прохожих.

Когда женщина возвращалась с работы, мужчина на улице спровоцировал конфликт. В результате чего нанес удар ножом в живот. Злоумышленник пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками полиции.

Женщину доставили в больницу. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Агентство Телевидения Новости