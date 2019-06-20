В Москве скандальный чиновник перерезал себе вены прямо в суде

В Подмосковье продолжается скандал вокруг задержания бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. Дело Шестуна рассматривают более года и в ходе нового судебного заседания чиновник перерезал себе вены.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом со ссылкой на жену Шестуна Юлию пишет "Дождь".

Инцидент произошел во время заседания в Гарнизонном военном суде, бывший глава района участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО «Матросская тишина». Известно, что он порезал себе вены на левой руке. Сейчас Шестун госпитализирован.

Перед тем, как порезать себе вены, Шестун заявил, что более год подвергается пытках и избиениям, «находясь за решеткой без единого доказательства вины». Он также добавил, что возобновляет голодовку.

Дело Александра Шестуна

Шестун был арестован в июне 2018 года по обвинению в превышении должностных полномочий. После этого ему изменили обвинение на — крупное мошенничество, отмывание денег и незаконное предпринимательство. Якобы он передал земли в Серпуховском районе частной компании.

Интересно, что накануне задержания, в апреле 2018 года, глава Серпуховского района Александр Шестун опубликовал в YouTube обращение к Владимиру Путину. Он утверждал, что сотрудники администрации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а также представители ФСБ и администрации президента вынуждают его уйти в отставку. Он также заявлял о давлении со стороны Михаила Кузнецова, поскольку Шестун выступал против местного мусорного полигона «Лесная».

Источник: narodna-pravda.ua

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