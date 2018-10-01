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В Москве задержали экс-министра транспорта Украины

В Москве задержали экс-министра транспорта Украины

В росСМИ появилась информация о том, что в Москве полиция задержала бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского.

Он находился в розыске за якобы нападение на российское посольство в Киеве.

Об этом сообщило агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"В пятницу, 28 сентября, сотрудники полиции в Басманном районе Москвы задержали 50-летнего гражданина Украины Николая Рудьковского, который находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. УК РФ "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой". В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста", - сказал собеседник СМИ.

По версии российского следствия, в июне 2014 года Рудьковский якобы бросил камень в посольство РФ в Киеве, а в мае 2016 года Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-министра Украины.

Напомним, 14 июня 2014 года  активисты пикетировали посольство Российской Федерации в Киеве в связи со сбитым самолетом Ил-76.

 

Агентство Телевидения Новости

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