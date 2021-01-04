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В наручниках и с пакетом на голове: в Турции нашли мертвой молодую украинку

В наручниках и с пакетом на голове: в Турции нашли мертвой молодую украинку

Украинку нашли мертвой на арендованной вилле в турецком Бодруме. Факт смерти девушки в Турции подтвердили в МИД Украины, говорится в сюжете ТСН.

"Дело находится на особом контроле консульства Украины в Анталии. Дипломаты уже установили контакты с турецкими правоохранительными органами, которые проводят расследование и родными погибшей. Украинское консульство начало комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела", - говорит пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Тело 25-летней Кристины Новицкой обнаружили на стуле с наручниками на руках и пакетом на голове. Двери и окна дома были закрыты. Продолжается судмедэкспертиза.

По данным турецкой прессы, мать девушки встревожилась, ведь не смогла с ней связаться с Украины. Она позвонила соседям, а те - в полицию.

Агентство Телевидения Новости

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