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В НБУ перечислили самые распространенные виды мошенничества с банковскими картами

В НБУ перечислили самые распространенные виды мошенничества с банковскими картами

В период карантина объем безналичных расчетов в Украине заметно вырос, чем незамедлительно воспользовались мошенники.

В 2020-м в Украине было зафиксировано 101 000 случаев мошенничества с банковскими картами, тогда как годом ранее подобных эпизодов правоохранители зарегистрировали 72 000.

По данным НБУ, в прошлом году мошенники активно «проворачивали» операции с банковскими картами в интернете и прибегали к методам социальной инженерии, а также использовали банкоматы и терминалы.

Так, используя банкоматы, преступники практиковали снятие наличных с применением «белого» пластика, держателя карты без ее физического получения (Cash Trapping) и скимминговых инструментов, таких как копирование данных платежных карт запись ПИН-кода и так далее.

Плюс мошенники снимали деньги жертв с использованием банкомата без отражения операций на счете и осуществляли физические атаки на банкоматы.

В интернете преступники прибегали к вирусным атакам и использованию поддельных сайтов, а также занимались продажей и передачей информации о скомпрометированных данных.

В терминальной сети, по данным НБУ, мошенники устанавливали вредоносные программы, использовали скиммеры, позволяющие считывать и передавать данные платежной карты при осуществлении расчета, и получали наличные через кассу банка по поддельным документам.

Также преступники проводили несанкционированное/неточное списание и операции с использованием поддельных, похищенных или потерянных карт. Плюс в числе мошенничеств упоминается компрометация кассиром данных платежной карты при расчетах с целью их дальнейшего несанкционированного использования и проведение дублирующих операций кассиром/оператором.

Часто в 2020-м практиковалось мошенничество в системах дистанционного обслуживания и «обкатывались» методы социальной инженерии, когда мошенники выманивали у жертв их персональные данные и реквизиты карт, а также побуждали владельцев счетов к переводу средств в свою пользу.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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