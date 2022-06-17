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В Нидерландах поймали российского шпиона, который хотел устроиться стажером в Международный суд ООН Гааги

В Нидерландах поймали российского шпиона, который хотел устроиться стажером в Международный суд ООН Гааги

Работающего на ГРУ россиянина Сергея Владимировича Черкасова задержали в апреле. Он "использовал хорошо продуманное прикрытие", скрывая все связи с Россией и выдавая себя за бразильца.

Разведка Нидерландов задержала шпиона. Он успел получить доступ к зданию и системам международного суда. Но больше ничего не успел сделать.

Эта история показывает, что в Москве боятся и опасаются Международного суда ООН. Потому что в РФ хорошо осознают, что им грозит.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/16202

Новости портала «Весь Харьков»

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