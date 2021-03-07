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В Николаеве мошенники от имени налоговой вымогают деньги

В Николаеве мошенники от имени налоговой вымогают деньги

В Николаевской области возобновился вид мошенничества, когда звонящие по телефону правонарушители представляются работниками налоговой и требуют деньги.

Об этом сообщает управление ГФС в Николаевской области.

По словам и. о. начальника ГУ ГФС в Николаевской области Дмитрия Прокофьева, аферисты по телефону и в смс-сообщениях требуют от субъектов хозяйствования перечислить средства на специально открытый счет с целью «решения» проблемных вопросов.

«Главное управление ГФС в Николаевской области просит плательщиков налогов быть бдительными: в случае поступления звонков от имени руководства и работников Главного управления ГФС в Николаевской области с целью получения средств или при предъявлении ими других незаконных требований, следует сразу сообщать об этом по телефону 50-19-13, на электронные почтовые ящики по адресам: mk.anticor@tax.gov.ua, mk.chief.anticor@tax.gov.ua или лично по адресу: г. Николаев, ул. Лягина, 6», - говорится в сообщении.

Также работники налоговой просят сообщать о мошеннических действиях на «102».

Источник: internetua.com

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Темы: мошенники

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