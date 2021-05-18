В Николаеве на теплоходе с цементом обнаружили рекордную партию контрабанды, ориентировочно, общим весом 13 тонн.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

«По состоянию на 8 утра уже выгружено три четверти контейнеров с незаконным товаром. Тонны товара - обувь, спортивные костюмы, купальники, духи, автозапчасти и т.д. пытались незаконно переместить на территорию Украины под видом цемента. Контрабандный груз прибыл в Украину иностранным судном через Николаевский порт. Сверху судно действительно было загружено цементом, под которым прятали более ценный товар», - говорится в сообщении.

Незаконный груз пограничники обнаружили вчера, 17 мая, в ходе реализации оперативной информации.

Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливается круг участников, причастных к незаконной сделке. Продолжается выгрузка биг-бэгов (мягких контейнеров) с контрабандным товаром.

Как отмечается, сумма оценки товаров будет установлена после проведения соответствующих экспертиз и перерасчета.

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