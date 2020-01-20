В ОБСЕ назвали районы, куда оккупанты не пропускают под любым предлогом

За прошлые сутки наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбассе не смогли попасть как минимум в пять населенных пунктов, которые контролируют боевики.

Об этом говорится в последнем отчете ОБСЕ.

«2 вооруженных членов вооруженных формирований вновь отказали патрулю Миссии в проезде к н. п. Набережное (неподконтрольный правительству, 77 км к югу от Донецка), ссылаясь на то, что «в этом районе продолжаются работы по разминированию», — говорится в отчете.

Кроме этого, на блокпосте к северу от н. п. Заиченко вооруженный член вооруженных формирований вновь отказал патрулю Миссии в проезде в направлении н. п. Пикузы (бывш. Коминтерново) и н. п. Саханка, ссылаясь на то, то «в этом районе продолжаются работы по разминированию». Во время пребывания на блокпосте наблюдатели видели, что через блокпост проехали 2 гражданских автомобиля.

« 2 вооруженных членов вооруженных формирований вновь не отказали патрулю Миссии в проезде в направлении Новоазовска, ссылаясь на то, что «в этом районе продолжается антитеррористическая операция», — сообщили в ОБСЕ.

Также наблюдателей задержал член вооруженных на блокпосте к западу от н. п. Верхнешироковское (бывш. Октябрь) и разрешил проезд только после примерно 30 минут ожидания.

Источник: sprotyv.info

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