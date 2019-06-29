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В Одесі чоловік вирізав сусідську родину, яка завинила йому гроші

В Одесі чоловік вирізав сусідську родину, яка завинила йому гроші

Відразу три людини, члени однієї сім'ї, були жорстоко вбиті у ніч з 27 на 28 червня 2019 року на Княжій вулиці в Одесі

Правоохронці, які прибули на місце трагедії, побачили закривавлене тіло чоловіка, що лежало на вулиці, біля будинку №6. Мабуть, він намагався втекти від нападника.

У помешканні виявлено тіла його дружини та тещі. Попередньо повідомляється, що у всіх загиблих - множинні ножові поранення.

"Очевидці кажуть, що підозрюваного вдалося затримати майже відразу після скоєння злочину. Його доправили до райвідділку. Це чоловік похилого віку, який мешкав по сусідству і заявляв, що старша з жінок винна йому гроші. За непідтвердженою інформацією, сьогодні він в черговий раз зажадав повернути борг (16 тис. грн), а жінка відповіла образою, після чого гість напав з ножем спершу на неї, а потім й на інших", - йдеться у повідомленні.

Источник: espreso.tv

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Темы: Одесса

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