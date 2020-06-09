В Одесі кіберполіцейські були здивовані віком підозрюваної у розповсюдженні дитячого порно

В Одесі правоохоронці викрили неповнолітню у розповсюдженні контенту з ознаками дитячої порнографії

У протиправних діях 15-річну школярку викрили співробітники кіберполіції Одещини спільно зі слідчими СУ ГУНП та під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Встановлено, що у соціальній мережі дівчина створила сторінку з посиланням на Telegram-канал, який вона адмініструвала та де у подальшому публікувала порнографічні матеріали з посиланням на особисті сторінки людей, зображених на непристойних фото та відео.

Як з’ясували поліцейські, спочатку канал створювався з метою помсти подрузі. Та коли він вже функціонував, дівчині почали надходити повідомлення від сторонніх осіб з файлами протиправного характеру. Цей контент неповнолітня також розповсюджувала серед користувачів каналу, кількість яких становить близько 3 000 осіб.

На даний час діяльність Telegram-каналу заблокована. За місцем мешкання юної одеситки правоохоронці провели обшук, під час якого вилучили мобільний телефон та системний блок до комп’ютера з файлами, що містять ознаки дитячої порнографії. Вилучене направили на мистецтвознавчу експертизу.

Наразі досудове слідство.

Источник: internetua.com

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