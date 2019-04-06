В Одесі СБУ ліквідувала конвертаційний центр з щомісячним обігом у 20 мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували в Одесі функціонування конвертаційного центру.

Оперативники спецслужби встановили, що декілька мешканців обласного центру організували протиправну схему здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій для переведення в готівку коштів підприємств регіону. Також зловмисники незаконно виводили кошти за кордон, допомагали представникам комерційних структур ухилятися від сплати податків та формувати податковий кредит.

Щомісячний обіг грошей, що проходили через «конверт» становив понад двадцять мільйонів гривень. Співробітники СБУ задокументували факти протиправного переведення коштів, зокрема на рахунки підприємств країни-агресора з використанням офшорних компаній однієї з острівних-держав.

Під час санкціонованих слідчих дій в офісі конвертаційного центру правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі з системою «клієнт-банк», а також значний обсяг фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджують незаконну діяльність. Також виявлено валюту на загальну суму майже два мільйони у гривневому еквіваленті.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до функціонування протиправної схеми.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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