В Одесі СБУ викрила антиукраїнського Інтернет-агітатора

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили мешканця Одеси, який через російські соцмережі розповсюджував антиукраїнські матеріали.,

Оперативники спецслужби встановили, що агітатор регулярно розміщував на персональних сторінках антиукраїнські матеріали із закликами до зміни державного кордону і конституційного ладу України та популяризував терористичні організації «ДНР/ЛНР». Інформацію зловмисник отримував з російських пропагандистських Інтернет-видань і сайтів бойовиків з тимчасово окупованих територій.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання агітатора правоохоронці вилучили кілька мобільних пристроїв та комп’ютерну техніку із сепаратистськими матеріалами.

Слідчими Управління СБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України, у межах якого агітатору повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Триває досудове слідство.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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