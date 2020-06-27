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В Одесі СБУ викрила на хабарі прокурора Військової прокуратури Південного регіону України

В Одесі СБУ викрила на хабарі прокурора Військової прокуратури Південного регіону України

Служба безпеки України викрила в Одесі на хабарі прокурора Військової прокуратури Південного регіону України.

Оперативники спецслужби встановили, що прокурор є процесуальним керівником у кримінальному провадженні щодо військовослужбовців держприкордонслужби, які підозрюються у сприянні незаконному ввезенню в Україну іноземних автомобілів. Розслідування цих фактів здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

За попередніми даними слідства, прокурор у межах розслідування «вирішив» штучно блокувати роботу підприємств-імпортерів авто через вилучення офіційної документації. За 2,5-10 тисяч доларів США він гарантував комерсантам не накладати на них відповідних слідчих санкцій. Розцінки прокурор «встановлював» залежно від обсягів імпорту та марок авто.

Правоохоронці задокументували факт вимагання прокурором через посередника 10 000 доларів США та одержання 5 000 доларів США на банківський рахунок. Крім того, задокументовано отримання прокурором неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тисяч доларів США.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України прокурору повідомлено про підозру. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів отримання хабарів прокурором та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми.

Заходи із викриття прокурора проводились спільно зі ТУ ДБР розташованого у м. Миколаїв та УСР в Одеській області ДСР НП України під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора України.

В Одесі СБУ викрила на хабарі прокурора Військової прокуратури Південного регіону України

В Одесі СБУ викрила на хабарі прокурора Військової прокуратури Південного регіону України

В Одесі СБУ викрила на хабарі прокурора Військової прокуратури Південного регіону України

В Одесі СБУ викрила на хабарі прокурора Військової прокуратури Південного регіону України

В Одесі СБУ викрила на хабарі прокурора Військової прокуратури Південного регіону України

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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