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В Одесі СБУ викрила на хабарях посадовця поліції

В Одесі СБУ викрила на хабарях посадовця поліції

Співробітники Служби безпеки України у рамках протидії корупції викрили на систематичних хабарях старшого оперуповноваженого одного з підрозділів Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав гроші від мешканки обласного центру. За різні суми неправомірної вигоди поліцейський обіцяв не притягати жінку до відповідальності за ведення нелегального бізнесу на території Одеси.

Правоохоронці затримали посадовця згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з міських вулиць під час отримання тисячі чотириста доларів США – чергової суми неправомірної вигоди.

Раніше співробітники СБУ задокументували одержання зловмисником хабаря у розмірі тисяча американських доларів.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття та затримання зловмисника проводились спільно з військовою прокуратурою та Державним бюро розслідувань.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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