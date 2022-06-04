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В Одеській міськраді викрили хабарників, в одного знайшли паспорт рф

В Одеській міськраді викрили хабарників, в одного знайшли паспорт рф

Поліція викрила групу посадовців Одеської міськради, які їх щомісяця отримували хабарі за те, що не проводили демонтаж об’єктів зовнішньої реклами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нацполіція.

«Оперативники й слідчі Одеського райуправління поліції №1 та працівники прокуратури затримали посередника під час отримання чергового «траншу» - 3200 грн. Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів вилучили 535 тис. грн і майже 39 тис. дол з відповідними записами про розподіл коштів, печатки різних підприємств. Крім того, в одного з посадовців міської ради знайшли дійсний паспорт громадянина рф», - йдеться у повідомленні.

Фігуранта затримали, вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу та обрання запобіжного заходу.

Зазначається, що корупційний механізм організували посадові особи мерії. Аби приховати протиправну діяльність, залучили посередників зі сфери надання рекламних послуг. Через них вели «перемовини» та отримували щомісячну винагороду за невжиття заходів з демонтажу об’єктів зовнішньої реклами.

В Одеській міськраді викрили хабарників, в одного знайшли паспорт рф

В Одеській міськраді викрили хабарників, в одного знайшли паспорт рф

Оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області задокументували декілька фактів одержання посадовцями через посередника неправомірної вигоди.

Після завершення процесуальних заходів правова кваліфікація буде надана всім учасникам корупційної оборудки, додали в Нацполіції.

Источник: ukrinform.ua

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