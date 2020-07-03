В Одеській області припинено діяльність з виробництва фальсифікату

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області, припинили діяльність, пов’язану з незаконним виробництвом підакцизних товарів.

В рамках досудового розслідування за статтями ч. 3, ч. 1 ст. 204 КК Кримінального кодексу України встановлено, що мешканець Овідіопольського району Одеської області, здійснює незаконне виробництво підакцизних товарів, з метою їх збуту. Алкогольні напої виготовляються з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя та здоров’я людей.

В ході проведення санкціонованих обшуків вилучено близько 8 тисяч літрів спиртовмісної суміші, транспортний засіб, що використовувався для перевезення недоброякісної продукції та обладнання. Загальна сума вилучених товарно-матеріальних цінностей складає 2,8 млн. гривень.

Слідчі дії тривають.

Источник: sfs.gov.ua

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