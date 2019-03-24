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В Одеській області затримали ревізорів-інспекторів ДФС під час отримання 30 тисяч гривень за зменшення підприємцю суми штрафу

В Одеській області затримали ревізорів-інспекторів ДФС під час отримання 30 тисяч гривень за зменшення підприємцю суми штрафу

Слідчими теруправління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, спільно з оперативними співробітниками Департаменту захисту економіки в Одеській області задокументовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди двома державними ревізорами-інспекторами Державної фіскальної служби в Одеській області від суб'єкта підприємницької діяльності.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Одеського гарнізону.

За попередньою інформацією, службові особи ДФС вимагали та отримали від підприємця неправомірну вигоду у сумі 30 000 гривень за зменшення суми штрафних санкцій, які були нараховані ними за результатами перевірки додержання касової дисципліни суб'єкта підприємницької діяльності.

Вказану суму неправомірної вигоди ревізори-інспектори отримали особисто та були затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими ДБР вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди, вчинене службовою особою).

Источник: dbr.gov.ua

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