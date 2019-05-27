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В Одессе горит колония: произошли беспорядки и массовый побег заключенных (видео)

В Одессе горит колония: произошли беспорядки и массовый побег заключенных (видео)

Беспорядки вспыхнули в Южной исправительной колонии общего режима № 51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге.

Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщает «Думская».

Как отмечается, в настоящее время здание пенитенциарного учреждения горит.

Есть информация о гибели одного или нескольких заключенных, а также о взятии заложников.

По словам очевидцев, из колонии случился массовый побег.

По неподтвержденной информации, в частном секторе скрылись не менее 15 заключенных. Возле самого учреждения сейчас - много машин скорых и полиции, а также спецназа.

Позже часть беглецов удалось задержать, их на автозаках увезли из колонии.

По информации СМИ, задержаны шесть беглецов. По неофициальной информации, заключенные устроили бунт из-за плохих условий содержания. Порядка ста человек забаррикадировались внутри.

К колонии стянули дополнительные силы полиции и Национальной гвардии.


Агентство Телевидения Новости

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