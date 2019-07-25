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В Одессе задержали бывшего начальника полиции

В Одессе задержали бывшего начальника полиции

Сегодня утром, 25 июля, в Одессе задержали бывшего начальника областной полиции Дмитрия Головина. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Указано, что он был задержан во время совместной спецоперации Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и при участии Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Бывшему начальнику полиции Одесской области инкриминируется причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Эта статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", - говорится в сообщении.

Руководство Нацполиции отмечает, что будет настаивать на объективном расследовании и привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством.

Агентство Телевидения Новости

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