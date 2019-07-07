В Одессе злоумышленник взял в заложники двух женщин и требовал миллион долларов

В Одессе полиция во время штурма помещения финучреждения освободила двух сотрудниц, захваченных злоумышленником в заложницы.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, спецоперация на улице Черноморского казачества, в Суворовском районе города, завершена.

«Полицейские освободили двух работниц финансового учреждения. Их машиной скорой помощи доставили в медицинское учреждение», - сообщили в главке. Сейчас со злоумышленником, в 1994 г. р., который, по предварительным данным, является жителем Одесского региона, работают правоохранители.

Как сообщил журналистам начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех, в полицию поступило сообщение от частной охраны о том, что сработала тревожная кнопка – захвачено учреждение, где выдают быстрые кредиты.

«Было установлено, что в этом помещении «быстрых денег» работали две сотрудницы. В помещение зашел неизвестный, который за собой закрыл двери. Затем, угрожая складным ножом, который приставил к горлу одной из сотрудниц, начал вымогать деньги. Девушки ему сказали, что денег нет, а сумма его интересовала не менее 1 млн долл.», - рассказал Бех.

По его словам, когда приехала полиция, злоумышленник потребовал 1 млн долл. и вертолет, который бы его переместил в другое место, которое он укажет.

Как отметил Бех, в городе было принято решение ввести полицейскую операцию «Гром». Поэтому к спецоперации привлекли специальные подразделения, в частности «КОРД», который оценив ситуацию, принял решение взять ситуацию под свой контроль и принял соответствующие меры по освобождению женщин и задержанию злоумышленника.

Открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 3 ст. 187 (разбой).

Во время проведения спецоперации движение транспорта в данном месте было ограничено. На место прибыл, в том числе мэр Одессы Геннадий Труханов.

Агентство Телевидения Новости