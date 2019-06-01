Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:52
Просмотров: 29

В одном из судов Киева совершили нападение на подозреваемого

В одном из судов Киева совершили нападение на подозреваемого

Во время очередного судебного заседания по одному из уголовных производств, рассматриваемых судом, было совершено нападение на подозреваемого.

Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

Ситуация произошла после того, как подозреваемого доставили в зал судебного заседания, непосредственно перед его началом. Свободные слушатели, которые изъявили желание присутствовать во время судебного заседания, вступили в спор с подозреваемым. После чего один из граждан совершил нападение на последнего, распылив в отдельное помещение, в котором находился подозреваемый, неизвестное вещество.

Сейчас об указанном случае сообщили правоохранительным органам, которые выясняют подробности содеянного.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: киев, суд

Читайте ещё:

Верховный Суд запретил мальчику без прививок ходить в детсад
31.05.2019 08:46    141
Крадій, що обчистив 5 квартир у Московському районі, отримав вирок
31.05.2019 08:37    104
В Самаре суд признал экстремистской религиозную организацию, последователи которой лечатся чаем и солнцем. Выживают не все
30.05.2019 08:28    185
Прокуратура Луганської області довела у Верховному Суді незаконність використання приміщення навчального закладу
29.05.2019 10:30    104
У Києві кількість мільйонерів зросла на 25%
29.05.2019 09:57    126
Суд взяв під варту підозрюваного у жорстокому вбивстві своєї однокурсниці
29.05.2019 08:53    176
У Києві не змогли розпочати суд над Жириновським, судді взяли самовідвід
29.05.2019 08:15    147
На Київщині за матеріалами СБУ викритому на хабарі голові сільської ради оголошено про підозру
29.05.2019 07:39    120
Прокуратура передала до суду справу «кур’єра», який за схемою «ваш син в поліції», забрав у довірливої жінки 9 тисяч доларів
28.05.2019 09:04    117
Київ потрапив до десятки найкрасивіших міст світу
27.05.2019 08:36    181
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 