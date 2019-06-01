В одном из судов Киева совершили нападение на подозреваемого
Во время очередного судебного заседания по одному из уголовных производств, рассматриваемых судом, было совершено нападение на подозреваемого.
Об этом сообщается на странице суда в Facebook.
Ситуация произошла после того, как подозреваемого доставили в зал судебного заседания, непосредственно перед его началом. Свободные слушатели, которые изъявили желание присутствовать во время судебного заседания, вступили в спор с подозреваемым. После чего один из граждан совершил нападение на последнего, распылив в отдельное помещение, в котором находился подозреваемый, неизвестное вещество.
Сейчас об указанном случае сообщили правоохранительным органам, которые выясняют подробности содеянного.
Источник: prm.ua