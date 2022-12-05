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В ООН в Нью-Йорке циркулирует проект резолюции о создании «Нюрнбергского трибунала»

В ООН в Нью-Йорке циркулирует проект резолюции о создании «Нюрнбергского трибунала»

В ООН в Нью-Йорке циркулирует проект резолюции о создании «Нюрнбергского трибунала» для привлечения российского руководства к ответственности за преступление агрессии в Украине на фоне признаков того, что оппозиция США этому предложению может ослабнуть - сообщила вчера The Guardian (https://www.theguardian.com/law/2022/dec/04/russian-war-crimes-draft-resolution-circulated-un-ukraine-zelenskiy).

Она добавила: «Пока все резолюции [генеральной ассамблеи] по Украине имели большинств. Цифры были довольно сильными».

Международный уголовный суд уже приступил к расследованию военных преступлений на Украине, но руководство Украины утверждает, что работа МУС затруднена тем, что, хотя он может судить тех, кто обвиняется в отдельных военных преступлениях, он не может преследовать руководство Кремля за более широкое преступление агрессии, поскольку Россия не подписывала договора о вхождении в юрисдикцию МУС.

#военные_преступления #ООН

Джерело: https://t.me/infosprotyv/7259

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