В ООС рассказали, как оккупанты вербуют бывших заключенных

Сотрудники Службы безопасности Украины, задействованные в операции Объединенных сил, получили информацию об очередных попытках вербовки наших соотечественников «спецслужбами» террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

На этот раз СБУ установила, что представители вооруженных формирований Российской Федерации пытались втянуть в преступную деятельность в пользу врага двух бывших заключенных, которые, освободившись после отбытия наказания на оккупированной территории, пытались пересечь линию разграничения, чтобы вернуться домой. Однако в пункте пропуска мужчин задержали представители так называемого «МГБ ЛНР».

Один из них после отказа собирать для боевиков информацию о дислокации и перемещении военных подразделений Объединенных сил, был отдан «на перевоспитание» «казакам». Члены «казачьего» НВФ подвергли пленника жестоким пыткам, и, наконец, отпустили с запретом возвращаться.

Другой бывший узник трижды пытался пересечь линию разграничения и смог уехать из оккупированной территории только с четвертого раза, после избиения в застенках «МГБ».

Прибыв на подконтрольную правительству Украины территорию Луганской области, мужчины сразу предоставили украинским правоохранителям показания об обстоятельствах своей вербовки.

Источник: sprotyv.info

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