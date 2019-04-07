Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:41
Просмотров: 41

В ООС рассказали, как оккупанты вербуют бывших заключенных

В ООС рассказали, как оккупанты вербуют бывших заключенных

Сотрудники Службы безопасности Украины, задействованные в операции Объединенных сил, получили информацию об очередных попытках вербовки наших соотечественников «спецслужбами» террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

На этот раз СБУ установила, что представители вооруженных формирований Российской Федерации пытались втянуть в преступную деятельность в пользу врага двух бывших заключенных, которые, освободившись после отбытия наказания на оккупированной территории, пытались пересечь линию разграничения, чтобы вернуться домой. Однако в пункте пропуска мужчин задержали представители так называемого «МГБ ЛНР».

Один из них после отказа собирать для боевиков информацию о дислокации и перемещении военных подразделений Объединенных сил, был отдан «на перевоспитание» «казакам». Члены «казачьего» НВФ подвергли пленника жестоким пыткам, и, наконец, отпустили с запретом возвращаться.

Другой бывший узник трижды пытался пересечь линию разграничения и смог уехать из оккупированной территории только с четвертого раза, после избиения в застенках «МГБ».

Прибыв на подконтрольную правительству Украины территорию Луганской области, мужчины сразу предоставили украинским правоохранителям показания об обстоятельствах своей вербовки.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: война, ордло

Читайте ещё:

Боевики под разными предлогами не дают наблюдателям ОБСЕ проводить мониторинг
06.04.2019 11:57    115
В ОРДЛО задерживают лиц призывного возраста — для «выяснения обстоятельств», — ГУР
06.04.2019 10:17    117
Клоунада продолжается или как в Донецке отмывают деньги роспропаганды
05.04.2019 07:47    176
Оккупанты тушили «тренировочный пожар» и сожгли реальную боевую технику
04.04.2019 08:18    158
Оккупанты продолжают обстреливать жилые дома на территории ОРДЛО
04.04.2019 06:53    107
На Сумской пройдет прощание с погибшей на фронте харьковчанкой
04.04.2019 06:44    716
Игра мускулами: в Крыму и Ростовской области войска РФ подняты по тревоге
03.04.2019 09:24    206
Эксперты рассказали каким оружием НАТО и США разгромят Россию в случае войны
02.04.2019 07:56    1466
Генеральною прокуратурою України вчергове задокументовано факт грубого порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією законів та звичаїв війни під час обстрілу м. Золоте-4 на Луганщині
02.04.2019 07:29    98
Договор о дружбе с Россией утратил силу
02.04.2019 06:33    171
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 