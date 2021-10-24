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В ОРДО «законодательно» запретили сравнивать гитлеровскую Германию со сталинским СССР

В ОРДО «законодательно» запретили сравнивать гитлеровскую Германию со сталинским СССР

«Главарь ДНР» Денис Пушилин подписал «закон», запрещающий публично отождествлять действия СССР и Германии во времена Великой Отечественной войны, — сообщили 22 октября сепаратистские СМИ.

Об этом пишет издание «Остров».

В частности, Пушилин подписал «поправки в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»», принятые так называемым «народным советом ДНР».

Теперь в ОРДО запрещено «публично отождествлять цели и действия руководства и военного командования СССР и нацистской Германии, а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацизма и освобождении Европы».

Так называемый «закон» вступил в силу с 22 октября.

Источник: sprotyv.info

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