В Основянском районе двое мужчин "обчистили" квартиру

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, в совершении имущественного преступления правоохранители разоблачили двух мужчин.

22 января злоумышленники проникли в квартиру жителя района, завладели техникой и личными вещами, после чего скрылись.

При осуществлении розыскных мероприятий работники Основянского отдела полиции и Управления стратегических расследований задержали 26 и 27-летних мужчин, которые обоснованно подозреваются в совершении преступления.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следственным открыто уголовное производство ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости