В Основянском районе мужчина грабил прохожих

Как сообщили в отделе коммуникации харьковской полиции, заявления от пострадавших людей поступили в Основянский отдел полиции в июне и сентябре. Пострадавшие рассказали, что неизвестный мужчина завладел их мобильными телефонами и деньгами.При этом, одного из потерпевших еще и побил.

Во время отработки территории района полицейские задержали 32-летнего мужчину, причастного к совершению преступлений. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Открыто уголовное дело по статье "грабеж" УК Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Агентство Телевидения Новости