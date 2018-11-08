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В Основянском районе мужчина грабил прохожих

В Основянском районе мужчина грабил прохожих

Как сообщили в отделе коммуникации харьковской полиции, заявления от пострадавших людей поступили в Основянский отдел полиции в июне и сентябре. Пострадавшие рассказали, что неизвестный мужчина завладел их мобильными телефонами и деньгами.При этом, одного из потерпевших еще и побил. 

Во время отработки территории района полицейские задержали 32-летнего мужчину, причастного к совершению преступлений. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

 

Открыто уголовное дело по статье "грабеж" УК Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. 

Агентство Телевидения Новости

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