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В Основянском районе задержали юного «закладчика»

В Основянском районе задержали юного «закладчика»

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области, во время отработки территории сотрудники Основянское отдела полиции задержали мужчину, который делал закладки наркотиков. Полицейские обнаружили у 18-летнего парня 51 полимерный пакет с веществом белого и зеленого цветов.

По словам экспертов, изъятое - особо опасное психотропное вещество "PVP", "UR-144" и амфетамин. Наркотики мужчина приобрел для дальнейшего сбыта путем так называемых «закладок».

Открыто уголовное производство по статье 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: наркотики

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