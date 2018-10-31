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В Основянском районе задержали юных воров (фото)

В Основянском районе задержали юных воров (фото)

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, в ходе следствия правоохранители доказали причастность 15 и 16-летих подозреваемых к совершению трех имущественных преступлений. У одного из парней раньше уже были проблемы с законом. 

Установлено, что несовершеннолетние совершали кражи электронной техники из магазина и пункта ремонта техники. Также один из злоумышленников уличен в краже камеры видеонаблюдения. Общая сумма ущерба составляет больше 22 тысяч гривен.

 

Открыто уголовное дело по ст. 185 (кража) УК Украины. Ребятам сообщено о подозрении в совершении преступления.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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