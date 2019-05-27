Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:00
Просмотров: 196

В парке Горького подросток избил харьковчанина

В парке Горького подросток избил харьковчанина

26 мая около 15:00 в полицию поступила информация о конфликте граждан в Центральном парке имени Горького.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию обратился 36-летний харьковчанин, который сообщил, что у него возник конфликт с несовершеннолетним парнем, в результате которого он получил телесные повреждения.

Прибывший по адресу экипаж патрульной полиции собрал необходимый материал по делу, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 