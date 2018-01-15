Криминал
Перейти к списку новостей
15.01.2018 18:41
Просмотров: 314

В патрульной полиции прокомментировали задержание коллег

В патрульной полиции прокомментировали задержание коллег«Любая информация о возможных коррупционных действиях, полученная руководством и работниками отдела мониторинга УПП в Харьковской области, будет тщательно проверяться и отрабатываться вместе с компетентными органами для привлечения к ответственности виновных лиц», — заявили в пресс-службе УПП.

Видео: СБУ

«К сожалению, среди личного состава были выявлены работники, которые, пренебрегая высоким званием патрульного полицейского, совершали коррупционные нарушения. Руководство УПП в Харьковской области и Департамента патрульной полиции осуждает подобные действия и будет всегда решительно бороться при выявлении подобных фактов», — сказано в комментарии полиции. 

Во взяточничестве подозревают троих харьковских патрульных. Двоих задержали с поличным этой ночью сотрудники СБУ и прокуратуры. 

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Начальника райотдела ГСЧС в Харьковской области подозревают в получении взятки — прокуратура
12.01.2018 11:57    149
В Харькове чиновник МЧС вымогал взятки у предпринимателя
12.01.2018 11:06    120
В суд направили дело о взятке на «Электротяжмаше» — НАБУ
10.01.2018 09:58    151
Против патрульных из Харькова, потребовавших взятку, завели уголовное дело
10.01.2018 08:11    245
Бывшего замдиректора "Электротяжмаша" отправили под суд за взятку 1 млн гривен
09.01.2018 17:09    254
В Харькове следователи ГФС погорели на взятке в 20 тысяч долларов
05.01.2018 10:04    181
В Харькове фискалы вымогали 20 тысяч долларов у предпринимателя — ГПУ
04.01.2018 18:57    435
На Харьковщине чиновник ГФС и офицер военкомата погорели на крупных взятках. Подробности
04.01.2018 17:18    595
Сотрудника Чугуевского военкомата задержали на взятке
04.01.2018 12:19    171
В Харькове ревизора-инспектора налоговой задержали на взятке
04.01.2018 09:58    212
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 