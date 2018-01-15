В патрульной полиции прокомментировали задержание коллег

«Любая информация о возможных коррупционных действиях, полученная руководством и работниками отдела мониторинга УПП в Харьковской области, будет тщательно проверяться и отрабатываться вместе с компетентными органами для привлечения к ответственности виновных лиц», — заявили в пресс-службе УПП.

Видео: СБУ

«К сожалению, среди личного состава были выявлены работники, которые, пренебрегая высоким званием патрульного полицейского, совершали коррупционные нарушения. Руководство УПП в Харьковской области и Департамента патрульной полиции осуждает подобные действия и будет всегда решительно бороться при выявлении подобных фактов», — сказано в комментарии полиции.

Во взяточничестве подозревают троих харьковских патрульных. Двоих задержали с поличным этой ночью сотрудники СБУ и прокуратуры.

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