В Песочине жертва убийцы перед смертью успел вызвать полицию

Следователи Харьковщины сообщили о подозрении мужчине, который во время застолья убил своего знакомого: перед смертью пострадавший самостоятельно смог вызвать полицию, а также позвонил по телефону матери и рассказал об обстоятельствах преступления.

10 февраля в дежурную службу отдела полиции №3 Харьковского РУП №1 поступило сообщение от 50-летнего жителя поселка Песочин о том, что мужчина ударил его ножом в спину.

По указанному адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы и руководство подразделения. Полицейские обнаружили тело владельца квартиры без признаков жизни.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники отделения полиции №2 ХРУП №1 установили подозреваемого: им оказался 56-летний харьковчанин.

В ходе досудебного расследования следователи выяснили, что 9 февраля около 16:00 злоумышленник встретился в Харькове с погибшим, с которым они работали на одном из предприятий. Коллеги поехали к пострадавшему домой в поселок Песочин, где вместе распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник воспользовался тем, что хозяин стоит к нему спиной, и ударил ножом. После этого злоумышленник забрал нож и скрылся.

Следователем отдела полиции №3 Харьковского РУП №1 открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления и направлено ходатайство в Харьковский районный суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости